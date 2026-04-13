Uppgifter: Lewandowski erbjuds nytt kontrakt av Barcelona

Enligt Mundo Deportivo har Barcelona lagt fram ett kontraktsförslag.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowski har ett kontrakt som löper ut, och hans framtid har länge varit föremål för spekulationer.

Intresse har rapporterats från både Saudiarabien och USA, men även från europeiska storklubbar som AC Milan och Atlético Madrid.

Nu uppger Mundo Deportivo att Barcelona planerar att erbjuda anfallaren ett nytt avtal, men det är oklart hur polacken ställer sig till ett sådant erbjudande.

Den här säsongen har Lewandowski gjort 17 mål på 39 matcher.