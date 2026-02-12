Uppgifter: Liverpool håller koll på Christian Pulisic

Christian Pulisic kan komma att bli aktuell för en Premier League-comeback.

Liverpool uppges nämligen hålla koll på amerikanen.

Foto: Bildbyrån

Christian Pulisic lämnade Chelsea och Premier League för Serie A och AC Milan sommaren 2023, nu kommer rapporter om att en comeback i England kan bli aktuell.

Transferjournalisten Nicolò Schira rapporterar denna torsdag att Liverpool håller koll på amerikanens situation.

Pulisic sitter för närvarande på ett kontrakt med Milan som sträcker sig över 2027, samtidigt har den italienska en ensidig option om att förlänga avtalet över ett år ytterligare.

Amerikanen sägs vara nöjd i Milan, samtidigt uppges han ha förväntat sig en kontraktsförlängning som inte erbjudits från Milan ännu.