Adam Wharton drar till sig intresse från Liverpool.

Den engelsk landslagsmannen kommer dock inte bli billig att ta.

Crystal Palace uppges kräva minst 60 miljoner pund i januari för mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Sedan övergången till Crystal Palace har Adam Wharton vuxit fram till en av Premier Leagues bästa mittfältare.

Succén i Londonklubben har inte gått obemärkt förbi och Wharton har i omgångar ryktats till storklubbar.

Nu senast har det börjat spekuleras kring att Liverpool är intresserade av den 21-årige mittfältaren.

Ifall det ska bli en affär i kommande vinsterfönster så kommer det dock inte att bli billigt.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Crystal Palace väntas kräva bud runt minst 60 miljoner pund (nästan 760 miljoner kronor) för att överväga att sälja mittfältaren.

Wharton har kontrakt med Crystal Palace fram till sommaren 2029.