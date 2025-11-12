Uppgifter: Liverpool och Juventus jagar Bayern-stjärnan

Serge Gnabry sitter på utgående kontrakt med Bayern München.

Den tyske yttern uppges drar till sig från andra storklubbar.

Juventus och Liverpool ska båda vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

30-årige Serge Gnabry sitter på ett utgående kontrakt med Bayern München och det kan potentiellt bli en dragkamp om tysken i nästa sommar.

Gazzetta dello Sport rapporterar att den italienska storklubben Juventus är intresserade, men att Turin-klubben kan få svårt att matcha hans lön.

Även Liverpool sägs vara intresserade och den engelska storklubben ska ha en fördel enligt tidningen då man har möjligheten att erbjuda en högre lön.

Gnabry står den här säsongen noterad för fyra mål och fyra assist på 15 framträdanden i Bayern München.