Uppgifter: Liverpool planerar seriöst bud på jättetalangen

Den nederländska talangen Kees Smit har ryktats till flera storklubbar sedan i somras.

Nu kommer rapporter om att Liverpool är intresserade av 19-åringen.

Enligt uppgifter så planerar även Merseyside-klubben ett bud på mittfältaren.

Foto: Alamy

Den unge mittfältaren Kees Smit var redan i somras ett intressant namn på marknaden.

Då ryktades det om intresse från FC Barcelona och Real Madrid, bara nu nyligen så har även Newcastle United nämnts kring 19-åringen. Nu adderas ytterligare en klubb till listan.

Nederländska Soccer News rapporterar nämligen att Liverpool är intresserade och att de regerande Premier League-mästarna planerar ett seriöst bud på talangen i vinter.

Enligt uppgifterna väntas AZ Alkmaar kräva mer än klubbens nuvarande rekordförsäljning (25 miljoner euro för Tijjani Reijnders till AC Milan) för att sälja mittfältaren.

Smit som står noterad för två mål och två assist på elva matcher i ligan den här säsongen har kontrakt med AZ fram till sommaren 2028.