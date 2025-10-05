Uppgifter: Liverpool släpper inte Joe Gomez

Milan vill värva Joe Gomez i januari.

Men enligt uppgifter tänker Liverpool inte sälja mittbacken, som anses vara för viktig för lagets defensiva bredd.



Joe Gomez har varit omgiven av flyttrykten sedan i somras. Då ska bland annat Brighton och Milan ha försökt värva den 28-årige mittbacken, men Liverpool valde att behålla honom.

Nu uppges Milan fortfarande vara intresserade och planerar ett nytt försök i januarifönstret. Enligt Football Insiderkommer dock Liverpool inte att överväga en försäljning.

Med Virgil van Dijk och Ibrahima Konaté som givna startspelare är Gomez klubbens främsta backup-alternativ – och Jürgen Klopp vill inte riskera att stå utan tillräcklig mittbacksbredd under säsongen.

Gomez har varit i Liverpool sedan 2015 och gjort över 240 matcher för klubben.

Hans kontrakt gäller till sommaren 2027.