Uppgifter: Liverpool släpper inte Joe Gomez
Milan vill värva Joe Gomez i januari.
Men enligt uppgifter tänker Liverpool inte sälja mittbacken, som anses vara för viktig för lagets defensiva bredd.
Joe Gomez har varit omgiven av flyttrykten sedan i somras. Då ska bland annat Brighton och Milan ha försökt värva den 28-årige mittbacken, men Liverpool valde att behålla honom.
Nu uppges Milan fortfarande vara intresserade och planerar ett nytt försök i januarifönstret. Enligt Football Insiderkommer dock Liverpool inte att överväga en försäljning.
Med Virgil van Dijk och Ibrahima Konaté som givna startspelare är Gomez klubbens främsta backup-alternativ – och Jürgen Klopp vill inte riskera att stå utan tillräcklig mittbacksbredd under säsongen.
Gomez har varit i Liverpool sedan 2015 och gjort över 240 matcher för klubben.
Hans kontrakt gäller till sommaren 2027.
