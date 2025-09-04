Uppgifter: Liverpool tittar på Salah-ersättare

Liverpool letar efter en spelare som kan fylla Mohamed Salahs skor när han lämnar.

Enligt Daily Mail är Michael Olise en tänkbar ersättare.

Foto: Bildbyrån

Liverpool förlängde kontraktet med Mohamed Salah till 2027 efter fjolårets succésäsong.

Men redan nu letar de regerande Premier League-mästarna efter en framtida arvtagare till egyptiern. Enligt Daily Mail finns Bayern Münchens Michael Olise med på listan över spelare som kan ta efter Salah.

Michael Olise lämnade Crystal Palace för den tyska jätten förra sommaren och står noterad för 24 mål och 23 assist på 59 matcher sedan han anslöt.

Olises kontrakt med Bayern München sträcker sig till 2029.

