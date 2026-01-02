Uppgifter: Liverpool värvar 17-årig talang

Ifeanyi Ndukwe kan flytta till Liverpool.

17-åringen närmar sig en flytt från Austria Wien i sommar.

Det uppger sillygurun Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Liverpool närmar sig mittbackstalangen Ifeanyi Ndukwe, det rapporterar sillygurun Fabrizio Romano.

Mittbacken ska vara redo att ansluta till Liverpool från den österrikiska klubben Austria Wien i sommar, det uppger Romano. Österrikiska tidningen Kurier var först med uppgifterna.

Ndukwe har ännu inte gjort sin A-lagsdebut för Austria Wien.