Uppgifter: Liverpool värvar talang från Österrike

Liverpool ser ut att knyta till sig en talang från Österrike.

Detta i form av Ifeanyi Ndukwe från Austria Wien.

Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är övergången snart en ”done deal”.

Foto: Alamy

För ett par dagar sedan kom de första rapporterna om att Ifeanyi Ndukwe, 17, var aktuell för en flytt till Liverpool.

Den talangfulla mittbacken håller i dag till i österrikiska Austria Wien där han främst har spelat med andralaget, i andraligan.

Nu verkar dock en flytt till England och Merseyside vara nära förestående. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är en övergång nära att bli klar inom kort och 17-åringen kommer att ansluta i juli. Kontraktet med Premier League-klubben sägs skrivas fram till 2031.

Ifeanyi Ndukwe är även en del av Österrikes U17-landslag där han har gjort 15 landskamper och ett mål. Hans avtal med Austria Wien sträcker sig fram till sommaren 2028.