Uppgifter: Liverpool värvar talang från Österrike
Liverpool ser ut att knyta till sig en talang från Österrike.
Detta i form av Ifeanyi Ndukwe från Austria Wien.
Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är övergången snart en ”done deal”.
För ett par dagar sedan kom de första rapporterna om att Ifeanyi Ndukwe, 17, var aktuell för en flytt till Liverpool.
Den talangfulla mittbacken håller i dag till i österrikiska Austria Wien där han främst har spelat med andralaget, i andraligan.
Nu verkar dock en flytt till England och Merseyside vara nära förestående. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är en övergång nära att bli klar inom kort och 17-åringen kommer att ansluta i juli. Kontraktet med Premier League-klubben sägs skrivas fram till 2031.
Ifeanyi Ndukwe är även en del av Österrikes U17-landslag där han har gjort 15 landskamper och ett mål. Hans avtal med Austria Wien sträcker sig fram till sommaren 2028.
