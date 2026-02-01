Uppgifter: Liverpool vill värva My Cato – har gjort försök

Liverpool kan försöka värva ännu en svenska innan transferfönstret stänger.

Klubben uppges nämligen ha gjort konkreta försök kring My Cato.

Detta ska även West Ham United ha gjort enligt uppgifter.

My Cato lämnade IFK Norrköping för Crystal Palace sommaren 2024.

Nu, ett och ett halvt år senare, så kan svenskan vara på väg mot ett klubbyte i England.

Transferjournalisten Rudy Galetti rapporterar nämligen att Liverpool och West Ham gjort konkreta försök gällande svenskan.

Huruvida en affär blir av återstår att se, enligt uppgifterna så vill inte Crystal Palace sälja sin nyckelspelare.

Skulle Liverpool plocka in mittfältaren skulle Cato bli klubbens tredje svenska värvning det här fönstret, efter att tidigare plockat in Jennifer Falk och Alice Bergström.

Women’s Super Leagues transferfönster är öppet till den 3 februari.