Uppgifter: London-klubbarna jagar Juventus-anfallaren
Dusan Vlahovic kontrakt med Juventus löper ut i sommar.
Då ser två klubbar från London ut att slåss om anfallarens signatur.
Detta i form av Chelsea och Tottenham, enligt Football Insider.
Sedan sommaren 2022 har Dusan Vlahovic, 26, spelat för Juventus då han lämnade Fiorentina.
Totalt sett står anfallaren från Serbien noterad för spel i 162 matcher i vilka det har blivit 64 mål och 16 målgivande passningar.
Till sommaren löper 26-åringens kontrakt med ”Den gamla damen” ut, och mycket talar för att det blir det sista Vlahovic gör i Turin-klubben.
Enligt Football Insider finns det också ett stort intresse från Premier League-klubbarna Chelsea och Tottenham som båda vill värva anfallaren som bosman under sommaren.
Juventus befinner sig just nu på en fjärdeplats i Serie A.
