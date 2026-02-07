Uppgifter: London-klubbarna jagar Juventus-anfallaren

Dusan Vlahovic kontrakt med Juventus löper ut i sommar.

Då ser två klubbar från London ut att slåss om anfallarens signatur.

Detta i form av Chelsea och Tottenham, enligt Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2022 har Dusan Vlahovic, 26, spelat för Juventus då han lämnade Fiorentina.

Totalt sett står anfallaren från Serbien noterad för spel i 162 matcher i vilka det har blivit 64 mål och 16 målgivande passningar.

Till sommaren löper 26-åringens kontrakt med ”Den gamla damen” ut, och mycket talar för att det blir det sista Vlahovic gör i Turin-klubben.

Enligt Football Insider finns det också ett stort intresse från Premier League-klubbarna Chelsea och Tottenham som båda vill värva anfallaren som bosman under sommaren.

Juventus befinner sig just nu på en fjärdeplats i Serie A.