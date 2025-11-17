Uppgifter: Malmö FF värvar från konkurrent

Malmö FF ser ut att spetsa truppen inför nästa säsong.

Enligt Sportbladet värvar Skåneklubben Vesna Milivojevic från IFK Norrköping.

Foto: Bildbyrån

Vesna Milivojevic har imponerat stort i IFK Norrköping den här säsongen. Någon fortsättning i klubben verkar det dock inte bli för mittfältaren.

Istället ser det ut att bli en flytt till seriekonkurrenten Malmö FF.

Sportbladet rapporterar nämligen att mittfältaren är klar för Malmö FF och att övergången väntas bli officiell inom kort, förutsatt att inget oförutsett inträffar.

Enligt uppgifterna ska flera klubbar ha varit intresserade, men MFF ser alltså ut att ha vunnit dragkampen.

Den här säsongen noterades hon för fem mål på 26 matcher i damallsvenskan.