Uppgifter: Man City intresserad av omstridd mittfältare

Felix Nmecha är fostrad i Manchester City men spelade aldrig en tävlingsmatch för klubben.

Nu kan tysken vara på väg tillbaka till England, enligt Sky Sports Germany.

Foto: Bildbyrån

Felix Nmecha har varit en viktig pjäs för Borussia Dortmund under säsongen. Så pass mycket att Manchester City har börjat intressera sig för mittfältaren.

Enligt Sky Sports Germany har Premier League-klubben redan tagit kontakt med spelarens agent.

Felix Nmecha är delvis uppvuxen i England och spenderade sina ungdomsår i Manchester Citys akademi. Han gjorde däremot inga A-lagsmatcher i ljusblått.

Nmecha är inte en helt okontroversiell spelare. Under sin tid i Borussia Dortmund har han delat inlägg på sociala medier som av många tolkades som homofobiska.

Tysken har även publicerat inlägg där han sörjer den amerikanska högerdebattören Charlie Kirk, som mördades i september 2025.