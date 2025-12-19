Uppgifter: Man United vill få till värvningskupp

Antoine Semenyo jagas av flera klubbar och Manchester City uppges leda jakten.

Samtidigt vill rivalen Manchester United kuppa till sig Bournemouth-stjärnan.

Det rapporterar The Telegraph.

Foto: Alamy

Bournemouths Antoine Semenyo är eftertraktad. Ghananen uppges ha intresse på sig från flera Premier League-klubbar och nu börjar det hetta till.

Enligt tidigare uppgifter från Sky Sports ska Manchester City ligga i framkant vad gäller att knyta till sig Semenyo. Samtidigt vill stadsrivalen Manchester United han honom.

Enligt The Telegraph hoppas ”The Red Devils” få till en värvningskupp av Semenyo ock konkurrera ut den ljusblå rivalen. En faktor som har lett till att United vill satsa på Semenyo är Pep Guardiolas oklara framtid som tränare i Manchester City.

Tidigare uppgifter ör gällande att Liverpool och Tottenham visat intresse för 25-åringen.