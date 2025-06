Uppgifter: Manchester City värvar Aït-Nouri

Manchester City har, enligt samstämmiga mediauppgifter, gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av Wolverhamptons Rayan Aït-Nouri som sägs ha genomgått läkarundersökningen.

Kontraktet sägs vara skrivet över fem år.



Manchester City ser ut att vilja förstärka sin trupp en hel del under sommarens transferfönster.



Bland annat ser toppklubben ut att vilja förstärka på vänsterbacksplatsen och ser nu ut att ha gjort klart med ett nyförvärv.



För ett par dagar sedan uppgav Fabrizio Romano att Rayan Aït-Nouri, 24, köps loss från Wolverhampton Wanderers.



Idag, söndag, sägs den algeriska ytterbacken ha genomgått en läkarundersökning och skrivit på ett kontrakt över fem år.



Enligt uppgifter sägs City betala runt 440 miljoner kronor för försvararen.



Den gångna säsongen noterades 23-åringen för fyra mål och sju assist på 37 matcher i Premier League.

Rayan Ait-Nouri is understood to have completed a medical with Manchester City and is set to sign a five-year contract 📝 pic.twitter.com/wcHFW2xRjb

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 8, 2025