Uppgifter: Manchester United jagar Inter-stjärnan

Federico Dimarco kan bli aktuell för en flytt till England i sommar.

Manchester United uppges vilja plocka in Inter-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Federico Dimarco har vuxit fram till en av Europas bästa wingbacks de senaste åren. Hur länge till Inter kommer att få behålla stjärnan återstår dock att se.

Fichajes rapporterar nämligen nu att Manchester United är ute efter italienaren och att den engelska storklubben vill knyta till sig honom i sommar.

Inter ser dock inte ut att ge upp 28-åringen utan kamp.

Den italienska storklubben uppges nämligen vara beredda att erbjuda Dimarco ett nytt och förbättrat kontrakt, som skulle sträcka sig fram till sommaren 2030.

Hans nuvarande avtal med huvudstadsklubben löper ut sommaren 2028.