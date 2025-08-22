Manchester United är nära en ny målvakt.

Klubben uppges vara överens med Royal Antwerps Senne Lammens.

Detta enligt Talksport.

Manchester United är nära att plocka in en ny målvakt. Enligt Talksport är Manchester United överens med Royal Antwerp-stjärnan Senne Lammens.

Enligt Talksport har United jakt på den 23-årige målvakten intensifierats och prislappen uppges landa på runt 17 miljoner pund (drygt 218 miljoner kronor).

Trots uppgifterna om en ny målvakt i United ser nuvarande keepern Andre Onana ut att bli kvar.

Lammens står noterad för 12 hållna nollor 64 framträdanden för Royal Antwerp.