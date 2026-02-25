Uppgifter: Manchesterklubbarna ute efter Nottingham-duo

Morgan Gibbs-White och Elliot Anderson har imponerat i Nottingham Forest.

Då vill både Manchester United och Manchester City värva mittfältarna.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Det ser ut att hända en del i Premier League under sommarens transferfönster, åtminstone i Manchester-klubbarna.

Detta då båda är ute efter två spelare i samma klubb. Det handlar om Nottingham Forests mittfältare Morgan Gibbs-White och Elliot Anderson.

Enligt Daily Mail är Manchester United angelägna att knyta till sig duon, samtidigt som Manchester City också har spanat in Nottingham-spelarna.

Morgan Gibbs-White, 26, har spelat för Nottingham sedan 2022 och har avtal fram till sommaren 2028. Elliot Anderson, 23, har i sin tur tillhört Forest sedan sommaren 2024 och har kontrakt fram till sommaren 2029.

Nottingham Forest befinner sig på en 17:e-plats i Premier League.