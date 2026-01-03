Uppgifter: Marockanske talangen följs av Liverpool och United

Othmane Maamma börjar få allt mer förtroende i Watford.

Samtidigt kommer rapporter om att storklubbar har ögonen på honom.

20-åringen följs av både Liverpool och Manchester United.

Foto: Bildbyrån

Under inledningen av säsongen fick Othmane Maamma ingen speltid i Watford, men sedan omgång 16 har 20-åringen varit så gott som given i klubben.

Totalt hittills den här säsongen har det blivit tio starter och två inhopp och han drar nu till sig intresse från allt större klubbar.

Teamtalk rapporterar nämligen att den marockanske yttern följs av såväl Liverpool som Manchester United.

Även Newcastle United uppges ha ögonen på Maamma.

Han var även imponerat i det marockanska U20-landslaget som vann U20-VM i slutet av oktober. I finalen mot Argentina stod han för en assist till ett av målen.

Han har kontrakt med Watford fram till sommaren 2029.