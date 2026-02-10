Uppgifter: Marseille diskuterar att sparka De Zerbi

Roberto De Zerbi hänger löst i Olympique de Marseille.

Den italienske tränarens framtid ska diskuteras.

Det rapporterar RMC Sport.

Foto: Bildbyrån

Roberto De Zerbi uppges hänga löst som huvudtränare i Marseille. Italienaren har på senare tid kopplats ihop med en exit i samband med klubbens svaga resultat.

Enligt RMC Sport har Marseilles ledning förhandlat och diskuterat ett avsked för De Zerbi. Ett beslut om att han ska lämna måste godkännas av ägaren Frank McCourt.

RMC Sport uppger att Marseille kan ha interimlösning, om De Zerbi får sparken, redan till lördagens match mot Strasbourg.