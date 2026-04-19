Uppgifter: Martinelli kan värvas av PSG

Gabriel Martinelli kan lämna Arsenal.

Enligt L’Équipe kan Paris Saint-Germain säkra upp honom.

Gabriel Martinelli anslöt till Arsenal sommaren 2019. På senare tid har det dock kommit uppgifter om att hans tid i klubben kan närma sig sitt slut.

Londonlaget uppges överväga att sälja flera spelare inför nästa säsong, och Martinelli är ett av namnen som kan vara aktuella för en flytt. Enligt L’Équipe visar Paris Saint-Germain intresse för yttern inför sommarens transferfönster.

Den franska klubben ska redan ha varit i kontakt med spelarens representanter för att sondera möjligheterna kring en övergång. Samtidigt har det nyligen rapporterats att Martinelli själv helst vill stanna i Arsenal, vilket gör att framtiden fortfarande är oviss.

Hans kontrakt med Arsenal löper till sommaren 2027, med en option på ytterligare ett år.

Sedan ankomsten till klubben har Martinelli stått för 62 mål och 35 assist på 271 tävlingsmatcher.