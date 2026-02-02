Uppgifter: Matetas flytt till Milan spricker

Crystal Palace anfallstorn har ryktats bort från de brittiska öarna.

Enligt uppgifter har en flytt till Milan gått i kras.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

Crystal Palace franska anfallare har ryktats till Milan under en längre tid. Nu ser flytten till den italienska jätten ut att sugas ner i avloppet. Enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio har affären spruckit efter att en skada på anfallaren upptäckts under läkarundersökningen.

Även Juventus har visat intresse för Mateta. Det italienska transferfönstret stänger klockan 20:00 svensk tid.

Sky Sports har tidigare under dagen rapporterat att Crystal Palace är nära att värva den norska anfallaren Jørgen Strand Larsen som ersättare till Mateta. Det återstår att se om den spruckna affären med Milan kommer påverka Palace beslut.

Jean-Philippe Mateta har gjort åtta mål på 23 Premier League-matcher den här säsongen.