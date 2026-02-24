Uppgifter: McKennie förlänger med Juventus

Weston McKennie blir kvar i Italien.

Amerikanen uppges förlänga med Juventus till 2030.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Weston McKennie, 27, anslöt till Juventus från Leeds sommaren 2023. Sedan dess har amerikanen gjort över 200 matcher för ”Den gamla damen”.

McKennies kontrakt sträcker sig över säsongen men nu uppges en förlängning vara nära. Enligt tidningen La Gazzetta dello Sport har parterna kommit överens om ett nytt kontrakt till 2030.

En anledning till att 27-åringen valt att stanna är den goda relationen till klubbens vd Damien Comolli och tränaren Luciano Spaletti.