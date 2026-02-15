Uppgifter: McTominay vill stanna i Napoli – klubben vill förlänga

Scott McTominay, 29, vill stanna i Napoli.

Klubben sägs också förlänga enligt transferjournalisten Nicolo Shira.

Foto: Bildbyrån

Scott McTominay lämnade Manchester United för Napoli inför förra säsongen. Sedan bytet har det blivit succé för skotten.

Förra året blev 29-åringen utsedd till ligans bästa spelare, efter att Napoli hade vunnit Serie A.

Nu vill Napoli förlänga kontraket med McTominay, och enligt transferjournalisten Nicolo Shira vill McTominay göra det samma. Enligt uppgifter rör det sig om ett kontrakt som sträcker sig över 2030 men option på ytterligare ett år.

På 70 matcher i Napoli-tröjan har det blivit 23 mål och 10 assist.