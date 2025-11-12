Uppgifter: Midtjylland värvar MFF-talang

Midtjylland värvar från Malmö FF:s akademi.

Den danska storklubban plockar in talangen Nathaniel Alexis Perez Torres.

Det rapporterar FotbollDirekts systersajt Tipsbladet.

Nathaniel Alexis Perez Torres. Foto: Bildbyrån

Malmö FF ser ut att sälja en akademispelare till den danska storklubben Midtjylland. Det är FotbollDirekts systersajt Tipsbladet som rapporterar att yttern Nathaniel Alexis Perez Torres som lämnar MFF för Danmark.

Enligt Tipsbladet rör det sig om ett kontrakt över 2028.

Där till ska det även ha funnits intresse från England, Portugal och Tyskland för den svenske talangen.

16-åringen har representerat Sveriges ungdomslandslag.