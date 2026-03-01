Uppgifter: Milan detaljer från stortalang

AC Milan vill förstärka truppen.

Nu har de sikte på André Luiz, 19, från Corinthians.

Det enligt uppgifter från ESPN Brasil.

Foto: Bildbyrån

AC Milan vill stärka truppen ytterligare och försöka dra till sig den brasilianska stortalangen André Luiz från Corinthians, enligt ESPN Brasil.

Den 19-årigen har gjort 26 framträdanden och står noterad för fyra mål.

Uppgifterna säger även att Milan väntas få betala över 13 miljoner euro, motsvarande drygt 138 miljoner kronor för André Luiz,