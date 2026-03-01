Uppgifter: Milan intresserade av Jackson

AC Milan uppges ge sig in i jakten på Nicolas Jackson.

Anfallaren är utlånad från Chelsea och kan vara på väg mot en flytt till Serie A.

Foto: Bildbyrån

Nicolas Jackson spelar den här säsongen på lån från Chelsea i Bayern München, där han haft svårt att ta en ordinarie plats i konkurrensen med Harry Kane. Totalt har det blivit 22 framträdanden och fem mål för den tyska storklubben.

En återkomst till Chelsea efter säsongen ser dock inte ut att bli aktuell. Transferjournalisten Fabrizio Romano har tidigare rapporterat att 24-åringen inte väntas ingå i klubbens planer framöver.

Nu uppger La Gazzetta dello Sport att AC Milan är intresserat av att låna Jackson nästa säsong. Enligt uppgifterna kan ett eventuellt avtal innehålla en köpoption.

Jackson värvades till Chelsea från Villarreal CF sommaren 2023.

