Uppgifter: Milan överväger försök att värva Mateta

AC Milan sägs överväga ett försök att värva Crystal Palace-anfallaren Jean-Philippe Mateta.

Samtidigt försöker Crystal Palace arbeta på en kontraktsförlägning med målskytten.



Jean-Philippe Mateta har etablerat sig som en av Premier Leagues mest effektiva målskyttar de senaste säsongerna.

Crystal Palace rapporterades nyligen arbeta på en kontraktsförlängning med Mateta, vars nuvarande avtal sträcker sig till 2027.

Men trots detta fortsätter intresset att växa.

Enligt Fabrizio Romano finns AC Milan bland klubbarna som nu överväger ett bud. Den italienska storklubben jagar en ny central anfallare och uppges se Mateta som ett realistiskt alternativ.

Även andra Premier League-klubbar, däribland Liverpool, har tidigare kopplats ihop med 27-åringen.