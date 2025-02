Uppgifter: Mjällby intresserade av Östers Adolfsson

Mjällby AIF är på jakt efter en ny mittback.

Nu skriver Smålandsposten att klubben från Listerlandet har fått upp ögonen för Östers Mattis Adolfsson.

Vidare sägs Adolfssons representant ha blivit informerad om intresset.

Efter en fin säsong i superettan tog Östers IF steget upp till allsvenskan.



Bidragande till detta var mittbacken Mattis Adolfsson som spelade hela 27 matcher i superettan under fjolåret.



Nu kan han dock vara föremål för en flytt.



Det skriver Smålandsposten som även gör gällande att seriekonkurrenten Mjällby AIF har med mittbacken på en lista över potentiella nyförvärv.



Vidare skriver de att Mjällby just nu har två spelare på sin lista, där en är Kups Ibrahim Cissé. Han ska dock, enligt FotbollDirekts uppgifter, vara för dyr för Blekinge-klubben i nuläget.



Adolfssons representant sägs vara informerad om intresset och Mjällby sägs vara redo att förhandla med Öster.



I Växjö-klubben har 23-åringen kontrakt till och med slutet av 2027.