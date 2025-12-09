Uppgifter: Mjällby lägger miljonbud på Nielsen

Mjällby vill köpa Hobros Max Nilesen.

Svenska mästarna väntas lägga miljonbud på högerbacken.

Det uppger Tipsbladet.

Foto: Alamy

Max Nielsen har ögonen på sig från flera svenska klubbar. Både Mjällby och Gais är intresserade av högerbacken, enligt Tipsbladet.

Nu kommer Tipsbladet med nya uppgifter om att Mjällby väntas lägga miljonbud på Nielsen. Enligt uppgifterna har Mjällby lagt ett bud på 400 tusen euro vilket motsvarar tre miljoner kronor. Hobro IK vill enligt uppgifterna ha, 3,75 miljoner kronor för 21-åringen.

Det pågår lite förhandlingar för att komma överens men de svenska mästarna är nära att nå en överenskommelse med Hobro och förhandlingarna ska vara i sin slutfas.

Max Nielsen står noterad för 1 mål och 3 assister på 19 matcher i år.