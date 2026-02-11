Uppgifter: MLS-klubb budar på Ndinga

Efter bara ett halvår kan Philippe Ndinga vara på väg bort från Degerfors.

Enligt Expressen har MLS-klubben Philadelphia Union lagt ett bud.

Foto: Bildbyrån

Den 20-åriga kongolesen värvades till Degerfors i somras och bidrog till att värmlänningarna höll sig kvar i allsvenskan. Det blev tio matcher och ett mål för vänsterbacken.

Nu har intressenterna börjat höra av sig. MLS-klubben Philadelphia Union har lagt ett första bud på Philippe Ndinga och förhandlingarna har inletts, enligt uppgifter till Expressen.

Philadelphia Union har redan värvat anfallaren Ezekiel Alladoh från Brommapojkarna. Klubben vann MLS östra konferans 2025 och gick vidare till slutspelet. Där tog det slut mot New York City FC i kvartsfinalen.