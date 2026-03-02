Uppgifter: Mount kan lämna Manchester United

Mason Mount, 27, kan ha gjort sitt i Manchester United.

Mittfältaren kopplas ihop med andra Premier League-klubbar.

Det rapporterar sajten Football Insider.

Foto: Alamy

Det har bara blivit 66 framträdanden i Manchester United för Mason Mount. Engelsmannen anslöt från Chelsea 2023 och har större delen av tiden dragits med skador.

Trots skador och mindre speltid rapporterar sajten Football Insider att Mount kan lämna United redan i sommar. Enligt Uniteds chefsscout Mick Brown ska det finnas intresse från andra klubbar i Premier League.

– Jag har hört att Aston Villa har varit angelägna om honom tidigare och jag är säker på att han fortfarande finns på deras radar, och sedan har man lag som Fulham som kommer att titta på honom om han blir tillgänglig, säger Brown enligt sajten.

Samtidigt som flera klubbar vill ha honom hoppas ”The Red Devils” på att behålla 27-åringen. Avtalet löper ut 2028.