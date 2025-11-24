Uppgifter: Nancy nära att ta över Celtic

Brendan Rodgers lämnade Celtic förra månaden.

Nu kan Wilfried Nancy ta över som huvudtränare i klubben.

Det rapporterar skotska BBC.

Foto: Alamy

Det har varit en tumultartad säsong för skotska Celtic. Förra månaden lämnade tränaren Brendan Rodgers och det har riktats stor kritik mot klubbens ledning från supportrarna.

Nu rapporterar skotska BBC att Celtic är nära överens med en ny tränare. Enligt BBC ska Wilfried Nancy vara detaljer från att ansluta mitt i krisen. Fransmannen är för tillfället tränare i MLS-klubben Columbus Crew.

För närvarande är Gary O’Neill interitmtränare i Celtic. Han har vunnit alla fyra matcher i ligan under tiden han har varit där.

Celtic ligger på en andraplats i den skotska högstaligan, fyra poäng bakom tabellettan Hearts.