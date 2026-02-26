Uppgifter: Napoli i kontakt med Gomes agent

Napoli har inlett samtal om João Gomes.

Klubben har tagit kontakt med spelarens agent, men något besked från mittfältaren finns ännu inte.

Foto: Bildbyrån



João Gomes har etablerat sig som en viktig pjäs i Wolverhampton och har varit ordinarie på mittfältet de senaste säsongerna.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att Napoli intensifierat sitt intresse. Den italienska klubben ska under en tid ha haft dialog med spelarens agent, Jorge Mendes, om en möjlig affär till sommaren.

Samtalen beskrivs dock som inledande och ännu har Gomes inte gett något klartecken till en flytt. Situationen kan också påverkas av Wolverhamptons tabelläge i Premier League, där klubben riskerar att dras in i en nedflyttningsstrid.