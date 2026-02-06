Uppgifter: Neffati kan lämna Peking – för Young Boys
Mouttaz Neffati, 21, kan lämna IFK Norrköping.
Africafoot rapporterar att förhandlingar pågår med Young Boys.
Mouttaz Neffati kan bli nästa spelare att lämna IFK Norrköping efter degraderingen i fjol. Nu uppger sajten Africafoot att det pågår förhandlingar med den schweiska klubben Young Boys.
Enligt uppgifter har 21-åringen önskat att få lämna klubben och samtidigt öka sina chanser att få spela VM med Tunisien i sommar.
Totalt har det blivit 53 matcher i IFK Norrköping.
