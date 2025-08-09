Uppgifter: Newcastle har lagt nytt bud på Thiaw

Newcastle jobbar på att förstärka mittbackspositionen.

Detta då man nu har lagt ett nytt – och förbättrat – bud på Milans Malick Thiaw.

Det uppger transferspecialisten Fabrizio Romano.

Det var tidigare i veckan som La Gazzetta dello Sport gjorde gällande att AC Milan nobbat ett bud på Malick Thiaw från Newcastle. Det sägs ha varit värt 30 miljoner euro, vilket är nära 340 miljoner kronor.

Nu ser ”The Magpies” ut att göra ett nytt försök – om man får tro transferspecialisten Fabrizio Romano.

Han skriver nämligen att Newcastle har lagt ett nytt, och förbättrat, bud på 24-åringen. Hur stort det är framgår inte av uppgifterna. Detta samtidigt som tysken själv har kommit överens om de personliga villkoren med Premier League-klubben.

Vidare sägs dock Milans tränare, Massimiliano Allegri, gärna behålla Thiaw – som kom till klubben för tre år sedan.

Med Milan har Thiaw kontrakt till och med sommaren 2027 och han står noterad för spel i 85 matcher med ”Rossoneri”.