Uppgifter: Nottingham Forest lånar in Napoli-anfallaren

Nottingham Forest ser ut att förstärka sin offensiv.

Detta i form av Udinese och Napolis Lorenzo Lucca.

Enligt transferspecialisten Nicoló Schira kommer anfallaren att lånas in till Premier League-klubben.

Foto: Alamy

Efter en mycket fin säsong i Udinese lånades Lorenzo Lucca, 25, in av Napoli under sommaren.

Där har anfallaren inte lyckats slå sig in i startelvan under tränare Antonio Conte. Av 20 möjliga Serie A-matcher har Lucca endast startat fyra, och agerat inhoppare i tolv matcher.

Nu ser karriären ut att fortsätta i England och hos Nottingham Forest. Enligt transferspecialisten Nicoló Schira har Premier League-klubben kommit överens med Napoli om ett lån med köpoption.

Den ska ligga på 35 miljoner euro, eller 374 miljoner kronor, och kommer att innebära ett femårskontrakt för Lucca i Nottingham om optionen aktiveras. Nu sägs de två klubbarna endast vänta på spelarens signal innan en övergång blir verklig.