Uppgifter: Nottingham Forest lånar in Napoli-anfallaren
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nottingham Forest ser ut att förstärka sin offensiv.
Detta i form av Udinese och Napolis Lorenzo Lucca.
Enligt transferspecialisten Nicoló Schira kommer anfallaren att lånas in till Premier League-klubben.
Efter en mycket fin säsong i Udinese lånades Lorenzo Lucca, 25, in av Napoli under sommaren.
Där har anfallaren inte lyckats slå sig in i startelvan under tränare Antonio Conte. Av 20 möjliga Serie A-matcher har Lucca endast startat fyra, och agerat inhoppare i tolv matcher.
Nu ser karriären ut att fortsätta i England och hos Nottingham Forest. Enligt transferspecialisten Nicoló Schira har Premier League-klubben kommit överens med Napoli om ett lån med köpoption.
Den ska ligga på 35 miljoner euro, eller 374 miljoner kronor, och kommer att innebära ett femårskontrakt för Lucca i Nottingham om optionen aktiveras. Nu sägs de två klubbarna endast vänta på spelarens signal innan en övergång blir verklig.
Den här artikeln handlar om: