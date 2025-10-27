Uppgifter: Nytt bud på Ibrahim Diabaté

Den egyptiska klubben Al Ahly vill ha Ibrahim Diabaté.

Gais har nobbat det första budet.

Enligt uppgifter från Africa Foot har klubben nu höjt sitt bud.

Foto: Bildbyrån

Ibrahim Diabaté, 25, anslöt till Gais från Västerås inför denna säsongen och anfallaren har gjort succé med 15 mål och fyra assist på 26 allsvenska matcher.

25-åringen bekräftade nyligen att Le Havre, Auxerre, Lech Poznan, Genk och Union Saint­-Gilloise var intresserade av honom i somras.

Nu har det kommit nya uppgifter om att den egyptiska klubben Al Ahly har lagt ett bud på 800 000 dollar (motsvarande 7.5 miljoner sek). Enligt uppgifter frånAfrica Foot har göteborgsklubben tackat nej budet då man kräver 1,5 miljoner dollar (motsvarande 14 miljoner kronor).

Enligt uppgifterna har Al Ahly nu höjt sitt bud till 1 miljon dollar, motsvarande 9,4 miljoner kronor. Gais kommer inte sänka sitt pris och Al Ahly erbjuder Diabaté en sign-on-bonus på motsvarande 4,7 miljoner kronor.

Diabaté har kontrakt med Gais över säsongen 2028.