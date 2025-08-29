Uppgifter: Nytt Isak-bud uppges vara på gång

Newcastle ser ut att förstärka anfallet med Nick Woltemade.

Något som verkar öppna för en flytt till Liverpool för Alexander Isak.

Regerande mästarna uppges vara på gång med sitt andra bud.

Foto: Bildbyrån

Skriverierna kring Alexander Isak, Liverpool och Newcastle ser kanske äntligen ut att vara på väg mot sitt slut.

Under gårdagen kom nämligen uppgifter om att Newcastle gjort klart med en ny anfallare, Nick Woltemade från Vfb Stuttgart och värvning av tysken ser nu ut att öppna för en Isak-flytt.

Transferjournalisten Sacha Tavolieri uppger nämligen under natten till fredag att Liverpool förväntas komma med ett nytt bud inom de närmaste timmarna.

Enligt honom väntas det nya budet vara värt 130 miljoner pund, vilket motsvarar lite mer än 1,6 miljard kronor.

Isaks entourage och Liverpools styrelse ska även ha blivit informerade att en affär nu kan genomföras.