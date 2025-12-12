Prenumerera

Logga in

Uppgifter: Öis köper från AIK

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Enligt Expressen lämnar William Hofvander AIK för Örgryte.
23-åringen väntas skriva treårskontrakt, enligt tidningen.

JULIETTE VURAL

William Hofvander, som kom till AIK från Umeå FC, gick under sommaren på lån till Örgryte IS. Nu vill Öis köpa loss 23-åringen från ”Gnaget”, enligt Expressen.

Kontrakten kommer skrivas på tre år och de allsvenskans nykomlingar kommer att presentera köpet inom kort, enligt tidningen.

Hofvander spelade tolv matcher och gjorde två mål och två assister i år när Örgryte tog sig upp från superettan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt