Uppgifter: Öis köper från AIK

Enligt Expressen lämnar William Hofvander AIK för Örgryte.

23-åringen väntas skriva treårskontrakt, enligt tidningen.

JULIETTE VURAL

William Hofvander, som kom till AIK från Umeå FC, gick under sommaren på lån till Örgryte IS. Nu vill Öis köpa loss 23-åringen från ”Gnaget”, enligt Expressen.

Kontrakten kommer skrivas på tre år och de allsvenskans nykomlingar kommer att presentera köpet inom kort, enligt tidningen.

Hofvander spelade tolv matcher och gjorde två mål och två assister i år när Örgryte tog sig upp från superettan.