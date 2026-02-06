Uppgifter: Omar Faraj kan gå till Halmstad

Halmstads BK är nära att värva Omar Faraj.

Enligt uppgifter från Expressen är klubben nära en ny värvning.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK har under vintern letat efter en anfallare och enligt uppgifter från Expressen är Halmstad nära att vinna dragkampen om den tidigare AIK och Degerforsspelaren.

Faraj bröt sitt kontrakt med Zamalek tidigare i år och har under senaste tiden haft intresse från Slask Wroclaw i Polen och ungerska ETO Györi FC. Nu ser Halmstad ut att vinna kampen om just Omar Faraj.

I Degerfors i fjol blev Faraj noterad för åtta mål på 16 matcher.