Uppgifter: Onana vill återvända till United – och slåss för sin plats

Andre Onana återvänder till Manchester United i sommar.

Då vill burväktaren försöka ta tillbaka sin plats som förstemålvakt i klubben.

United väntas dock vilja sälja honom permanent i sommar.

Foto: Bildbyrån

Manchester United lånade förra sommaren ut Andre Onana till Trabzonspor. Nu återstår bara några månader av den här säsongen och när låneavtalet löper ut så kommer målvakten att återvända till Manchester United.

Onana själv verkar även vara taggad på att återvända och burväktaren uppges ha en hel del planer kring framtiden i United.

The Guardian rapporterar nämligen att Onana planerar för att ta upp kampen med Senne Lammens om förstamålvaktsplatsen.

Enligt tidningen räknar Onana även med att få chansen av klubben att visa upp sig igen.

Talksport rapporterar dock att Manchester United redan har planer på att sälja Onana permanent i sommar.

Den här säsongen har 29-åringen stått alla matcher för Trabzonspor i ligan.