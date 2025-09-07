Uppgifter: Öppet för dragkamp om Mateta

Jean-Philippe Mateta är fortsatt eftertraktad.

Aston Villa, Newcastle United och Leeds United uppges alla vilja värva anfallaren.

Detta enligt CaughtOffside.

Det ser ut att kunna bli en ordentlig dragkamp om Jean-Philippe Mateta i januari.

Den franske anfallaren är nämligen av intresse för flera konkurrenter till Crystal Palace.

Enligt CaughtOffside så är Newcastle, Aston Villa och Leeds intresserade av anfallaren.

De tre klubbarna ska alla vilja plocka fransmannen i kommande transferfönster och flera bud uppges vara att räkna med.

Crystal Palace uppges vilja ha 40 miljoner pund (lite mer än 500 miljoner kronor) för att sälja anfallaren enligt uppgifterna.

Samtidigt löper hans kontrakt ut nästa sommar, så i vinter är Palace sista chans att tjäna pengar på honom, ifall kontraktet inte förlängs.