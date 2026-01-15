Uppgifter: Örgryte intresserat av Ekblom och Andersson

Örgryte IS söker offensiva förstärkningar inför återkomsten till allsvenskan.

Enligt Göteborgs-Posten står Viktor Ekblom och Albin Andersson på klubbens önskelista.

Foto: Bildbyrån



Örgryte IS är tillbaka i allsvenskan och har gjort en del värvningar men klubben är fortfarande på jakt efter offensiva tillskott.



Adam Bergmark Wiberg, kontraktslös efter tiden i Chungnam Asan FC, har tidigare kopplats till Örgryte.

Nu rapporterar Göteborgs-Posten att även Viktor Ekblom, 27, och Albin Andersson, 25, kan vara aktuella för värvning.

Båda anfallarna tillhör Falkenbergs FF. Andersson noterades för 13 mål och två assist på 29 matcher, medan Ekblom, som missade stora delar av säsongen, ändå landade på nio mål och en assist på 15 matcher. Båda har kontrakt med Falkenberg över 2026.

Örgrytes sportchef Pontus Farnerud bekräftar att klubben tittar på offensiva alternativ, men vill inte kommentera några spelarnamn.

– Vi tittar på alternativ offensivt, ja. Sedan kan jag inte gå in på spelare eller namn, säger Farnerud till Göteborgs-Posten.