Uppgifter: Örgryte IS på väg att värva försvarare

Örgryte IS är på väg att förstärka försvaret.

Enligt Expressen är Sebastian Lagerlund nära klubben.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är som bekant tillbaka i allsvenskan nästa år, för första gången på 16 år.

Inför det så på går truppbygget för fullt och nu uppges klubben vara nära en värvning.

Sebastian Lagerlund uppges, enligt Expressen, vara väldigt nära en flytt till Öis. Bara detaljer ska återstår innan affären är klar.

Lagerlunds kontrakt med Utsiktens BK går ut vid årsskiftet, så blir det en flytt till Öis så blir det en Bosman.

23-åringen noterades för tre mål och en assist på 26 matcher i superettan den gångna säsongen.