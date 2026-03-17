Uppgifter: Oscar Pettersson på väg till Gais

Gais ser ut att förstärka offensiven.

Klubben är enligt Sportbladet nära att göra klart med Oscar Pettersson.

Gais är på väg att säkra ett nytt namn inför säsongen. Enligt uppgifter till Sportbladet närmar sig klubben en överenskommelse med Oscar Pettersson, som tillhör Go Ahead Eagles.

Förhandlingarna ska enligt uppgifterna vara långt gångna, även om de sista detaljerna återstår innan en affär kan slutföras. Förhoppningen är att yttern ska kunna bli spelklar redan till den kommande cupsemifinalen mot Mjällby AIF.

Pettersson har tidigare gjort avtryck i både BP och IFK Göteborg, innan han tog steget vidare ut i Europa.