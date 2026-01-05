Uppgifter: Öster detaljer från Finlands-värvning

Östers IF är nära ett nyförvärv, enligt Footy-Africa.

Det rör sig om AC Oulus Musa Jatta, 21.

Klubbarna sägs vara överens och endast läkarundersökningen återstår.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska återkomsten stannade på ett år för Öster, och 2026 kommer Växjö-klubben vara tillbaka i superettan igen. Om man får tro uppgifterna återvänder klubben till Sveriges andraserie med ett nyförvärv i truppen.

Enligt Footy-Africa är Öster nämligen bara detaljer från den gambianske landslagsmittbacken Musa Jatta, 21. Klubben sägs vara överens med finska AC Oulu om en övergång i vinter, och enligt uppgifterna är det enda som återstår den obligatoriska läkarundersökningen.

Jatta har tillhört Oulu sedan i början av 2025, då han köptes loss från slovakiska Zeleziarne Podbrezova. Mittbacken har gjort en landskamp för Gambias A-landslag.