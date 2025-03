Uppgifter: Östers IF värvar Magnus Christensen

Östers IF ser ut att förstärka truppen ytterligare.

Smålandsklubben uppges plocka in Magnus Christensen från Stabaek.

Detta enligt Tipsbladet.

Östers IF är på väg att förstärka centralt i plan.

Tipsbladet uppger nu Magnus Christensen kommer att lämna norska Stabaek för Smålandsklubben.

– Det ska komma in en ”sexa”, sa tränare Martin Foyston till FotbollDirekt under allsvenskans upptaktsträff under måndagen.

Enligt uppgifterna återstår bara läkarundersökning samt kontraktsskrivning innan Christensen är klar för Östers IF.

Tipsbladet uppger att han kommer att skriva på ett kontrakt över 2027.

Den gångna säsongen noterades mittfältaren för fyra assist på 28 matcher i den norska andraligan.