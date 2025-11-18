Uppgifter: Parma ute efter Skoglund – igen

Parma har varit intresserade av Hampus Skoglund under en länge tid.

Nu kan Parma göra ett nytt försök med att värva 21-åringen.

Det är uppgifter från Parma Live, enligt Fotbollskanalens Headlinesblogg.

Foto: Bildbyrån

Hampus Skoglund, 21, har haft många klubbar efter sig. Inför sommaren valde backen att förlänga sitt kontrakt med Hammarby, men inför vinterfönstret drar han återigen till sig intresse.

Enligt uppgifterna ska det vara den italienska klubben Parma som gör ett nytt försök med att värva Skoglund.

Hammarbys prislapp på Hampus Skoglund är uppges vara tre-fyra miljoner euro (vilket motsvarar ungefär 30-40 miljoner sek)

Parma ligger på en 17:e plats i Serie A.