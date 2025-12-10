Uppgifter: Petad i Bundesliga-klubben – vill lämna

Erik Ahlstrand har haft svårt att ta en startplats i St. Pauli.

Nu vill svensken lämna klubben.

Det rapporterar tidningen Hamburger Abendblatt.

Foto: Alamy

Erik Ahlstrand anslöt till tyska St. Pauli inför säsongen 2024. Väl i klubben har det varit svårt för den tidigare HBK-spelaren att ta en startplats.

Nu rapporterar lokaltidningen Hamburger Abendblatt att Ahlstand bestämt sig för att lämna. Både lån och försäljning uppges vara aktuellt. Tidningen uppger att Zweite Bundesliga, Österrike, Schweiz och Nederländerna kan vara tänkbara destinationer.

Den här säsongen har svensken inte gjort någon match i Bundesliga och bara spelat med reservlaget.

I St. Pauli spelar även svensken Eric Smith.